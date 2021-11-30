Москва, 30 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Управление Росреестра по Москве будет регистрировать права собственности дольщиков проблемного ЖК «Филатов луг» в приоритетном порядке, однако для этого требуется получение соответствующего судебного акта. Об этом 30 ноября сообщил глава столичного управления Игорь Майданов.

77metrov.ru Дольщики

ЖК «Филатов луг» расположен в посёлке Московский в Новой Москве. Регистрацию сделок остановили в 2019 году на основании определения суда. 25 ноября 2021 года Московский городской суд снял обеспечительные меры с жилого комплекса.

Глава управления пояснил, что суд или уполномоченный орган должны направить в Росреестр в течение трёх дней копию акта о снятии обеспечительных мер.

«Пока в Росреестр Москвы такого процессуального документа не поступало. Как только соответствующие акты поступят, мы в приоритетном порядке рассмотрим и проведем процедуру погашения регистрационной записи о запрете», — приводит слова Майданова пресс-служба управления.

ЖК «Филатов луг» — построенный неподалёку от аэропорта «Внуково» комплекс зданий в Новой Москве. Он оказался в центре конфликта между застройщиком и Росавиацией, изменившей решение по выданному положительному заключению. Осенью 2021 года был введён новый радиолокационный комплекс, что позволило пересмотреть вопрос.