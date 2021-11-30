Москва, , 10:46 — REGNUM Из яиц полезнее готовить омлет, такое блюдо легче всего усваивается организмом, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Об этом сообщает 30 ноября радио Sputnik.

Яйца Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По её словам, тяжелее всего усваиваются сырые яйца. При этом омлет можно есть не только на завтрак, но и на ужин — утром у человека не будет ощущения тяжести в желудке.

«Градация такая: легче всего усваивается организмом омлет, потом идет яйцо пашот, яйцо бенедикт, потом идет отварное яйцо, глазунья, а в самом конце — сырое яйцо», — сказала Нурия Дианова.

Диетолог отметила, что полностью исключать из яичных блюд желтки, стремясь сделать их более лёгкими, неправильно. Белок яйца — самый лучший белок, у него идеальный аминокислотный состав. А желток содержит лецитин, витамин А, множество микроэлементов.

Омлет лучше готовить из одного целого яйца и добавить к нему несколько белков. Такой омлет можно есть три-четыре раза в неделю. Однако омлеты на одних белках подойдут людям с панкреатитом, проблемами с желчным пузырем. В таких случаях нужно строго контролировать содержание жиров в пище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нурия Дианова дала советы по питанию перед сном.

Читайте также: Врач назвала продукты питания, которые можно есть на ночь без вреда