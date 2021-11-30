Москва, 30 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Из яиц полезнее готовить омлет, такое блюдо легче всего усваивается организмом, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Об этом сообщает 30 ноября радио Sputnik.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

По её словам, тяжелее всего усваиваются сырые яйца. При этом омлет можно есть не только на завтрак, но и на ужин — утром у человека не будет ощущения тяжести в желудке.

«Градация такая: легче всего усваивается организмом омлет, потом идет яйцо пашот, яйцо бенедикт, потом идет отварное яйцо, глазунья, а в самом конце — сырое яйцо», — сказала Нурия Дианова.

Диетолог отметила, что полностью исключать из яичных блюд желтки, стремясь сделать их более лёгкими, неправильно. Белок яйца — самый лучший белок, у него идеальный аминокислотный состав. А желток содержит лецитин, витамин А, множество микроэлементов.

Омлет лучше готовить из одного целого яйца и добавить к нему несколько белков. Такой омлет можно есть три-четыре раза в неделю. Однако омлеты на одних белках подойдут людям с панкреатитом, проблемами с желчным пузырем. В таких случаях нужно строго контролировать содержание жиров в пище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нурия Дианова дала советы по питанию перед сном.

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