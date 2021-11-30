Вашингтон, , 10:20 — REGNUM США вновь призывают КНДР соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) и вернуться за стол переговоров по денуклеаризации. Об этом заявила 29 ноября на брифинге представитель госдепартамента США Джалина Портер.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом представительница США прокомментировала сообщения о том, что в Восточно-Китайском море замечены десятки случаев нелегальной перевалки грузов, предположительно, связанных с Северной Кореей.

Представитель госдепартамента сказала, что для мирового сообщества важно послать решительный и единый сигнал, потребовав от КНДР немедленно прекратить провокации, соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и возобновить переговоры с США.

«Резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР остаются в силе», — сказала Портер.

Она также призывала всех членов ООН выполнять свои обязательства.