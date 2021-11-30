Бишкек, 30 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Причиной сбоя в работе сайта ЦИК Киргизии во время подсчета голосов после парламентских выборов стала механическая ошибка оператора. Об этом 30 ноября сообщили в ЦИК республики.

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«Специалист ЦИК ошибочно удвоил цифру [механическая ошибка при написании формулы калькуляции] при публикации данных голосования на сайте избирательной системы», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, ранее секретарь совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов заявил о том, что сайт ЦИК республики в день парламентских выборов подвергся хакерской атаке сразу из 20 стран.