Пермь, 30 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Пермский край наращивает объемы экспорта и продолжает лидировать среди регионов ПФО. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

За девять месяцев 2021 года объем экспорта превысил прошлогодний показатель на 59,4%. Основными экспортными рынками стали Бразилия, Китай, Нидерланды, Франция, США, Польша, Казахстан, Финляндия, Эстония.

В общей структуре значительно увеличилась доля несырьевого неэнергетического экспорта. Она составила 67,5% от совокупного объема экспорта (3,6 млрд долларов), что на 45% больше, чем в прошлом году.

За январь-сентябрь 2021 года Прикамье сохранило 14-е место в рейтинге регионов России по объему экспорта, а также второе место среди субъектов Приволжского федерального округа и первое место по доле несырьевого неэнергетического экспорта в Приволжье.