Вашингтон, 30 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп создавал беспрецедентные проблемы для сотрудников американской разведки, выступая в «свободном от фактов» и хаотичном стиле, говорится в докладе «Знакомство с президентом», подготовленном Центральным разведывательным управлением США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

ЦРУ приводит множество примеров с упоминанием России, когда Трамп реагировал не так, как от него не ожидали. Например, ещё до выборов в 2016 году, во время заключительных дебатов в Лас-Вегасе, соперница американского лидера Хиллари Клинтон напрямую обвинила Кремль во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США, ссылаясь на некие «данные разведки». От Трампа ожидали похожего выступления, однако вместо огульных обвинений кандидат от Консервативной партии США усомнился в причастности к происшествию кого бы то ни было.

«Это может быть Россия, но также может быть Китай. Это могли сделать многие другие люди, например, кто-то из тех, кто сидит на кровати и весит 400 фунтов, окей?» — сказал Трамп.

Больше всего ЦРУ возмутило то, что уже тогда Трамп не стал ссылаться на разведку как на источник достоверной информации. «Он не упомянул роль разведывательного сообщества в расследовании кибератаки», — говорится в докладе ведомства.

На своей первой послевыборной пресс-конференции Трамп выступил с самой жёсткой критикой досье «о вмешательстве России в американские выборы», которое разведчики США готовили совместно со своими коллегами из Великобритании. В документе утверждалось, что «Кремль обладал компрометирующей непристойной и финансовой информацией о Трампе и о том, что некоторые его сторонники вступили в сговор с русскими во время избирательной кампании».

До выступления на пресс-конференции американский лидер назвал досье «ложным и фальшивым», а методы разведки сравнил с теми, что существовали в нацистской Германии. Разногласия удалось уладить в частных беседах с бывшим директором Национальной разведки США Джеймсом Клэппером, однако через несколько часов Трамп обвинил сотрудников разведки в публикации документа.

«Джеймс Клэппер позвонил вчера, чтобы осудить меня ложное и фиктивное сообщение, которое было незаконно распространено», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В ЦРУ отмечают, что дерзкие и свободные выступления 45-го президента США, который «не хотел читать по бумажке» или с планшета, изменили стиль работы разведки со всей администрацией.

«Для разведывательного сообщества приход Трампа был, несомненно, самым сложным в историческом опыте с инструктажем новых президентов», — отметили авторы доклада.

Ежедневный бюллетень президента выпускался в трёх версиях, для себя Трамп сокращал его до тезисов, а основным получателем документа стал бывший вице-президент США Майк Пенс. К середине срока полномочий Трампа его брифинги были сокращены до двух еженедельных заседаний по 45 минут каждое, а после штурма Капитолия 6 января 2021 года он не смог выступать вовсе.