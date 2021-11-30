Москва, 30 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. История с телеграм-каналом спикера Госдумы Вячеслава Володина очень поучительна, считает глава комитета нижней палаты парламента по контролю Олег Морозов («Единая Россия»). Он, кажется, нашел выход из пике со всеобщей вакцинацией и разного рода «паспортами здоровья».

Council.gov.ru Олег Морозов

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"Давайте признаем, что противники вакцинации сегодня — это объединённая общей идеей, самая массовая сила в стране, равной которой не было и нет в новейшей истории», — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

Главное, по его мнению, это понять, как произошёл столь мощный раскол, почему именно вполне рациональный по сути вопрос о том, как преодолеть пандемию коронавируса, стал иррациональной баррикадой, на который значительная часть общества готова умереть в самом прямом значении этого процесса.

«Давайте признаем, наконец-то, что противники вакцинации — это не городские сумасшедшие. Хотя и они тоже», — указал депутат.

«И это не экзальтированная Шукшина, чья риторика — это образчик примитивного шаманизма, переплетенного с миропониманием не самого продвинутого первоклассника. Это даже не Кургинян с его интеллектуальными экзерсисами. И уж тем более не экс-коллега Лысаков, для которого борьба за свободу вакцинации сродни утренней зарядке — надо же как-то разминать политические суставы. Проблема гораздо глубже!» — рассуждает Морозов.

Впервые появилась тема, которая объединила абсолютно разных людей, включая довольных и недовольных.

«И до появления темы вакцинации не было ничего, что могло бы этих по-разному думающих людей объединить. И в этом, на мой взгляд, главный и по-своему уникальный феномен нынешнего раскола», — отметил парламентарий.

Вакцинация неожиданно создала широчайшую платформу для соединения несоединимого, считает он.

«И ещё одна особенность. На памяти всех ныне живущих на Земле не было до пандемии проблемы, которая вошла бы в жизнь абсолютно каждого. Это тема, которая впервые волнует и затрагивает абсолютно всех! Отмолчаться и отсидеться невозможно! Нужно встать либо в ряды одних, либо быть с другими. И никакой третьей позиции нет!» — указал Морозов.

«При этом сторонники вакцинации, включая власть, расслабленно-снисходительны. Они никогда не сталкивались с таким вызовом. Их (нас) по определению больше, и они (мы) решили, что это и обеспечит им (нам) итоговый перевес в достижении цели. То есть коллективного иммунитета. Не обеспечит!» — подчеркнул Морозов.

Выход он видит в создании психологической и социально-экономической среды, когда вакцинированным быть станет принципиально выгоднее, чем наоборот.

«Выгода должна стать материальной, медицинский, бытовой, психологической, тотальной. И тогда баррикады рухнут сами собой!» — резюмировал Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин открыл комментарии под постом в телеграм-канале о правительственных законопроектах по введению QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Пост набрал более 500 тыс. комментариев.

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