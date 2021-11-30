Москва, 30 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь с 2021 на 2022 года собираются смотреть праздничные огоньки лишь 11% жителей России. Планируют встречать Новый год без телевизора 40%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ёлка

Своё решение граждане чаще всего объясняют слишком традиционным составом артистов или принципиальным отказом от телевизора. Для фона намерены включить телевизор 36% опрошенных.

Без новогодних огоньков хотят встретить Новый год чаще мужчины, чем женщины — 49% против 32% и молодежь до 34 лет (44%). Желающих смотреть праздничные концерты, больше среди женщин и людей старше 45 лет.

Опрос проведен 11−18 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 343 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, самым желанным подарком от работодателя на Новый год работающие жители России назвали деньги (34%).

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