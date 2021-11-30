40% жителей России не собираются смотреть новогодние огоньки
Москва, 30 ноября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь с 2021 на 2022 года собираются смотреть праздничные огоньки лишь 11% жителей России. Планируют встречать Новый год без телевизора 40%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.
Своё решение граждане чаще всего объясняют слишком традиционным составом артистов или принципиальным отказом от телевизора. Для фона намерены включить телевизор 36% опрошенных.
Без новогодних огоньков хотят встретить Новый год чаще мужчины, чем женщины — 49% против 32% и молодежь до 34 лет (44%). Желающих смотреть праздничные концерты, больше среди женщин и людей старше 45 лет.
Опрос проведен 11−18 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 343 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, самым желанным подарком от работодателя на Новый год работающие жители России назвали деньги (34%).
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