Астрахань, 30 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Астрахани сотрудник исправительной колонии подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По версии следствия, 20 ноября младший инспектор отдела охраны ФКУ ИК-2 УФСИН России по Астраханской области, находясь за рулем автомобиля «Лада» ехал со стороны улицы Латвийской Ленинского района и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 19-летнего местного жителя. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Ведётся расследование.