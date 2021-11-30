Пенза, , 10:18 — REGNUM В Пензенской области за девять месяцев 2021 года выявлено 426 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, из них со смертельным исходом — 186. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост числа отравлений спиртсодержащей продукцией на 7,3% (29 случаев), смертельных исходов — на 20,0% (31 случай), сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Алкоголь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Среди детей в возрасте до 14 лет выявлено 12 случаев острых отравлений. В Сосновоборском районе зарегистрировали один летальный исход после отравления метанолом 10-летней девочки. Среди подростков (15−17 лет) зарегистрировано четыре случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией, погибших нет.

Также алкоголем отравились 360 мужчин (84,5%), умерло из них 158 человек. Среди женщин отравились 66 человек (15,5%), умерло 28 женщин.

В 2021 году резко увеличился уровень смертности от отравления метанолом, с 2,6% до 17,7%, отмечают в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, житель Пензы покупал спирт, разбавлял его водой и разливал в бутылки. Данную продукцию он реализовывал в нескольких барах города. В гараже у подозреваемого обнаружили пустые бутылки и крышки.

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