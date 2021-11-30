Ульяновск, 30 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Ульяновске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по исполненным государственным контрактам на 7,5 млн рублей. Представление получил глава минздрава, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проверка своевременности выплат по госконтрактам, исполнителями которых были субъекты предпринимательства, проводилась в Заволжском районе Ульяновска.

«Несмотря на выполнение договорных обязательств по поставке медикаментов и обслуживанию медицинского оборудования, администрациями ряда государственных учреждений здравоохранения соответствующая оплата не производилась», — говорят в региональном надзорном ведомстве.

Прокурор Заволжья внёс представление министру здравоохранения Ульяновской области об устранении нарушений. В ведомстве отмечают, что в результате были погашены долги на общую сумму 7,5 млн рублей по исполненным государственным контрактам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенгилеевском районе Ульяновской области после вмешательства правоохранителей погасили 6,4 млн рублей зарплатных долгов, сложившихся перед работниками культуры и образования. Представление было внесено руководителю районной администрации.

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