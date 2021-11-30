Тбилиси, 30 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Объём экспорта мандаринов, выращенных в Грузии в текущем сезоне, вырос вдвое в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и окружающей среды республики.

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По данным ведомства, с 1 сентября по 29 ноября из страны было вывезено 8,3 тыс. тонн мандаринов, общая стоимость которых составила около $4 млн. Объём вывезенных фруктов на 113% превышает прошлогодние показатели, а размер выручки — на 109%.

Сообщается, что в Россию экспортировали более 60% урожая мандаринов — 5,2 тыс. тонны. В Армению было отправлено 2,2 тыс. тонны, на Украину — 651 тонна.

Стоит отметить, что Грузия традиционно большую часть урожая мандаринов продаёт в Россию. В 2020 году из 43,4 тыс. тонн мандаринов, собранных в Грузии, на российские рынки отправили 71% урожая.