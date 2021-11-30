Красноярск, 30 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае виновников лесных пожаров обязали выплатить более 1 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры, в уничтожении лесных насаждений признаны виновными четверо жителей Абанского, Емельяновского и Ермаковского районов.

BLM Лесной пожар

По данным обвинения, граждане спровоцировали возникновение трёх лесных пожаров в 2019 и 2020 году. На ликвидацию возгораний было потрачено более 1,1 млн рублей.

«Прокуроры направили в суд исковые заявления с требованием о взыскании с виновных лиц понесенных расходов, которые удовлетворены в полном объёме», — отметили в надзорном ведомстве.

В 2021 году пожароопасный период продлился 179 дней, с апреля по октябрь. За этот период был зарегистрирован 681 лесной пожар на общей площади более 43 тыс. га, что в десять раз меньше показателей 2020 года и в пятьдесят раз — 2019 года.