Казань, 30 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш посетил Казань. Об этом посол сообщил на своей странице в Instagram.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Посол встретился с первым заместителем министра образования и науки Республики Татарстан, который рассказал о 45 университетах в республике.

Количество студентов в Республике Татарстан достигает 140 тысяч, из них 108 индонезийских студентов, большинство из которых учатся в Казанском федеральном университете.

«Мы выражаем нашу признательность за стипендии, предоставленные правительством России индонезийским студентам, а также приглашаем молодежь Татарстана участвовать в стипендиальных программах правительства Индонезии», — заявил посол Индонезии в России.

Стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере образования в будущем.

https://www.instagram.com/p/CW1ChxnNdBr/

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали с 30 ноября по 13 декабря 2021 года.

Подробнее в материале: В Индонезии продлили до 13 декабря действие ограничений по коронавирусу