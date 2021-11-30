Посол Индонезии в России посетил Казань
Казань, 30 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш посетил Казань. Об этом посол сообщил на своей странице в Instagram.
Посол встретился с первым заместителем министра образования и науки Республики Татарстан, который рассказал о 45 университетах в республике.
Количество студентов в Республике Татарстан достигает 140 тысяч, из них 108 индонезийских студентов, большинство из которых учатся в Казанском федеральном университете.
«Мы выражаем нашу признательность за стипендии, предоставленные правительством России индонезийским студентам, а также приглашаем молодежь Татарстана участвовать в стипендиальных программах правительства Индонезии», — заявил посол Индонезии в России.
Стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере образования в будущем.
https://www.instagram.com/p/CW1ChxnNdBr/
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали с 30 ноября по 13 декабря 2021 года.
Подробнее в материале: В Индонезии продлили до 13 декабря действие ограничений по коронавирусу