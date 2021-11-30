Москва, 30 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Госдепартаменту США не следует распространять недостоверные сообщения о применении химоружия. Об этом заявили в посольстве России в США, реагируя на упрёки в якобы нежелании отвечать на обвинения в применении отравляющих веществ, следует из сообщения дипмиссии в Twitter.

Asiir Посольство России в США

Ранее 45 стран, включая США, направили России по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) список вопросов об инциденте с блогером Алексеем Навальным, которого якобы отравили боевым ядом. России отвели десять дней на ответ, а Москва подготовила встречный демарш. Россия попросила Технический секретариат организации передать постоянному представительству Великобритании, Германии, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.

Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению договоренностей при Госдепартаменте США заявило, что Россия не ответила на вопросы 45 государств, касающиеся «попытки убийства» Навального с помощью химического оружия. Россия должна отчитаться о применении яда «Новичок» при совершении «подлого нападения», говорится в сообщении бюро в Twitter.

Посольство России через сообщение в Twitter призвало бюро «более внимательно изучить документы, предоставленные Россией в ОЗХО, вместо того, чтобы распространять фейковые новости».

В посольстве подчеркнули приверженность России Конвенции о запрещении химического оружия и призвали власти США выполнить предусмотренные конвенцией обязательства — уничтожить химоружие.

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