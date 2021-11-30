Донецк, 30 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Председатель комитета Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в своём телеграм-канале 30 ноября процитировал слова экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, который считает, что Киев должен нанести ракетные удары по российским городам:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

"Если у нас сегодня нет возможности достать до Москвы ракетным оружием, то есть возможность доставать другие города, которые находятся в границах досягаемости украинских ракетных войск, и которые могут накрывать очень серьезные инфраструктурные объекты Российской Федерации, включая энергетические атомные станции».

Читайте также: «Выглядит, как терроризм». В Киеве пригрозили российским АЭС ракетами

Бердичевский напомнил, что Киев неоднократно обстреливал Донецкий казённый завод, где, как они полагали, находятся радиоактивные элементы.

«Полагаю что это более достойный министр МИД Руины вместо Кулебы. Не рассказывает сказки про мирную Украину, признается в террористической сущности недогосударства, которое семь лет таким образом и обстреливает в Республиках Донбасса те объекты, которые в состоянии достать. Слава богу, что под Донецком нет АЭС. Бандеровские мрази уже бы устроили глобальную катастрофу», — отметил Бердичевский.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением осени Украина стала чуть ни ежедневно вести стрельбу, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений. В Ясиноватой на улице Ватутина (она находится близ железнодорожного вокзала), уже не найти ни одного дома, который не был бы поврежден в результате обстрелов.

Читайте также: Мэр города Ясиноватая: у нас обстрелы каждый день

Жители Коминтерново, расположенного на южных окраинах ДНР, уже третью неделю живут без электричества: Украина так и не дает режим тишины, необходимый для начала ремонтных работ.

Читайте также: Жительница ДНР: Украина нас просто сживает со свету