Черкесск, 30 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии предприняты очередные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На этот раз они касаются посещения зданий органов власти. По решению оперативного штаба от 29 ноября пропуск в здания будет осуществляться только по QR-кодам.

Персональный штрих-код

«С 30 ноября допуск в здания, занимаемые органами государственной власти и органами местного самоуправления КЧР, будет осуществляться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: прививочного сертификата от COVID-19 (QR-кода), медицинского документа о перенесенном заболевании COVID-19, если со дня выздоровления прошло не более шести месяцев, отрицательного результата ПЦР, которому не больше трех дней», — говорится в сообщении оперштаба. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карачаево-Черкесии был введен запрет на посещение крупных торговых центров, предприятий общепита и на заселение в гостиницы без QR-кода.