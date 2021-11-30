30 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM «Северсталь» одержала победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в «Ледовом дворце» завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

«Северсталь» в гостях обыграла СКА впервые с января 2012 года. Для команды из Череповца эта победа стала четвёртой подряд.

Минута молчания в память об игроке московского хоккейного клуба «Динамо» Валентине Родионове Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Ларс Юханссон, игрок команды СКА Мэт Робинсон и игрок команды «Северсталь» Адам Лишка Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды СКА Валерий Брагин Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Ларс Юханссон Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу в матче с командой «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Северсталь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды «Северсталь» Андрей Разин радуется забитой шайбе в ворота команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Александр Волков, игрок команды «Северсталь» Николай Тимашов и вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Илья Хохлов Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщики команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды СКА Валерий Брагин и глава штаба СКА Роман Ротенберг Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Северсталь» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Макар Хабаров Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды СКА Матвей Мичков и игрок команды «Северсталь» Артем Чмыхов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Мэт Робинсон Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды СКА Мэт Робинсон Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава штаба СКА Роман Ротенберг Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Григорий Грязнов Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды «Северсталь» Владислав Подъяпольский пропускает шайбу в матче с командой СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды «Северсталь» Дарья Драй © ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Северсталь» Йоонас Няттинен и игрок команды СКА Данила Моисеев после матча Дарья Драй © ИА REGNUM

«Северсталь» вышла на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков. СКА остался на пятой строчке Запада с 43 очками.

СКА — «Северсталь» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 Лишка (Пресс), 14:20

0:2 Хохлов (Пресс, Няттинен), 34:26 ГБ

1:2 Гусев (Камалов, Фальковский), 51:43

1:3 Алексеев (Думбадзе), 58:56 ПВ

Статистика матча:

Броски: 50−36

Броски в створ: 32−19

Голы: 1−3

Вбрасывания: 17−25

Блокированные броски: 10−10

Силовые приемы: 15−10

Штраф: 4−6

Вратари: Юханссон — Подъяпольский

Главные судьи: 5. Ансонс Андрис, 25. Белов Алексей

Линейные судьи: 85. Садовников Александр, 84. Шалагин Никита