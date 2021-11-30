Глава Якутии Николаев устроил скандал на заседании Госсобрания
Якутск, 30 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Во время сессии Госсобрания Якутии произошла перепалка между депутатом республики Михаилом Эверстовым и главой региона Айсеном Николаевым. Полемика возникла при обсуждении законопроекта о малой авиации, сообщило 30 ноября ИА SakhaDay.
Читайте также: Кулаком по столу — премьер-министр Якутии вывел из себя главу республики
Михаил Эверстов попросил Айсена Николаева не комментировать депутатов, назвав это важным моментом по ведению заседания.
Такое обращение вызвало возмущение народного избранника и он указал Айсену Николаеву на то, что не нужно с ним так разговаривать.
Особо недоволен он был фразой главы региона «вы не говорите» и заявил о том, что будет говорить, потому что является депутатом.
После этого заседание продолжилось.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на заседании правительства Якутии глава региона так разозлился на премьер-министра Андрея Тарасенко, что повысил голос и со всей силы ударил кулаком по столу. Причиной гнева Айсена Николаева стала нерешённая проблема с производством кислорода не территории республики.