Якутск, 30 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Во время сессии Госсобрания Якутии произошла перепалка между депутатом республики Михаилом Эверстовым и главой региона Айсеном Николаевым. Полемика возникла при обсуждении законопроекта о малой авиации, сообщило 30 ноября ИА SakhaDay.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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Михаил Эверстов попросил Айсена Николаева не комментировать депутатов, назвав это важным моментом по ведению заседания.

«Уважаемый депутат Эверстов, я ещё раз вам скажу, если вы до сих пор ещё ничего не поняли…» — заявил в ответ глава региона достаточно резким тоном.

Такое обращение вызвало возмущение народного избранника и он указал Айсену Николаеву на то, что не нужно с ним так разговаривать.

«Ничего себе, как вы так со мной будете разговаривать? Как это я ничего не понял?» — переспросил Михаил Эверстов.

Особо недоволен он был фразой главы региона «вы не говорите» и заявил о том, что будет говорить, потому что является депутатом.

«Но вы неправильно говорите. Я имею право вас комментировать? Или вы считаете, что в этом зале только ваше мнение???» — сказал в ответ Айсен Николаев.

После этого заседание продолжилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на заседании правительства Якутии глава региона так разозлился на премьер-министра Андрея Тарасенко, что повысил голос и со всей силы ударил кулаком по столу. Причиной гнева Айсена Николаева стала нерешённая проблема с производством кислорода не территории республики.