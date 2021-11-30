Ульяновск, 30 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области повышенную заработную плату будут получать около 7 тыс. аграриев. В целом прибавку получат свыше 42 тыс. работников различных предприятий и организаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Алексей Русских посетил торговый дом «Ульяновский хладокомбинат»

Работа по повышению зарплат в агропромышленном комплексе ведётся с сентября по поручению губернатора Алексея Русских. В настоящее время с подписано 48 соглашений, в рамках которого охвачено 6910 аграриев.

Сформированная в Ульяновской области комиссия по повышению зарплаты продолжает работу.

«Постоянное взаимодействие с работодателями из разных отраслей даёт свои плоды: заключено свыше 1 тыс. соглашений о темпах роста оплаты труда. Позитивные изменения затронут более 42 тыс. жителей Ульяновской области», — сообщил Алексей Русских.

29 ноября глава региона посетил торговый дом «Ульяновский хладокомбинат», где работникам зарплату увеличили на 15%. Губернатор побывал в складских и производственных помещениях, а также обсудил перспективы развития производства и улучшение благосостояния сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 1 января 2022 года увеличат минимальный размер оплаты труда. Об этом региональное правительство договорилось с Федерацией профсоюзов и работодателями. Соглашение предполагает установление МРОТ для работников внебюджетного сектора экономики и среднего бизнеса в размере 15 700 рублей (в настоящее время — 12 792 рубля).

Напомним, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских одной из главных задач назвал увеличение зарплат и доходов жителей. Для роста зарплат региональные власти подписывают соглашения с предприятиями, организациями и индивидуальными предприятиями.