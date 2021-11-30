В Ульяновской области зарплата увеличится у 7 тыс. аграриев
Ульяновск, 30 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области повышенную заработную плату будут получать около 7 тыс. аграриев. В целом прибавку получат свыше 42 тыс. работников различных предприятий и организаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Работа по повышению зарплат в агропромышленном комплексе ведётся с сентября по поручению губернатора Алексея Русских. В настоящее время с подписано 48 соглашений, в рамках которого охвачено 6910 аграриев.
Сформированная в Ульяновской области комиссия по повышению зарплаты продолжает работу.
29 ноября глава региона посетил торговый дом «Ульяновский хладокомбинат», где работникам зарплату увеличили на 15%. Губернатор побывал в складских и производственных помещениях, а также обсудил перспективы развития производства и улучшение благосостояния сотрудников.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 1 января 2022 года увеличат минимальный размер оплаты труда. Об этом региональное правительство договорилось с Федерацией профсоюзов и работодателями. Соглашение предполагает установление МРОТ для работников внебюджетного сектора экономики и среднего бизнеса в размере 15 700 рублей (в настоящее время — 12 792 рубля).
Напомним, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских одной из главных задач назвал увеличение зарплат и доходов жителей. Для роста зарплат региональные власти подписывают соглашения с предприятиями, организациями и индивидуальными предприятиями.