Ташкент, 30 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб (ФК) «Кадис» (Cádiz CF) намерен открыть академию на базе узбекского ФК «Согдиана» (Джизак) в августе 2022 года с привлечением тренеров и методологов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании BMB Trade Group, которая является спонсором футбольного клуба «Согдиана».

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»Накануне (29 ноября) в Мадриде подписано пятилетнее Соглашение о стратегическом партнерстве между председателем Наблюдательного совета компании BMB Trade Group Бекзодом Маматкуловым и вице-президентом футбольного клуба «Кадис» Рафаэлем Хесусом Камарро», — отметили в пресс-службе.

Помимо открытия академии, соглашение предусматривает подготовку экспертами ФК «Кадис» специальной программы подготовки узбекских футболистов, их отправку в Испанию для обучения по программе Cádiz CF, тренировки талантливых футболистов в академии для продажи за границу, привлечение мастеров испанского футбола для обмена опытом в Академию Cádiz CF в Джизаке и другое.

«В целом, соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению узбекско-испанского партнёрства в этой сфере, внедрению международных стандартов в национальном футболе на основе передового зарубежного опыта, а также реализации других важных задач, заложенных в правительственной Концепции по поднятию на новый этап развития футбола в Узбекистане до 2030 года», — отметили в пресс-службе.