Тирасполь, 30 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В ходе 372 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 153 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 77 454 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 72 346 человек, данных о выздоровевших за последние сутки нет.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1786 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 394 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 108 случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались пять пациентов с COVID-19.