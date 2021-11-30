Париж, 30 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Париже состоялась презентация русскоязычной версии бестселлера «Американская ловушка» (The American Trap) бывшего топ-менеджера французского машиностроительного гиганта Alstom Фредерика Пьеруччи. Книга, выпущенная издательством Nouveaux Angles, была представлена в историческом особняке торгового представительства РФ во Франции накануне визита автора в Россию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В своём произведении Пьеруччи, который был арестован ФБР в Нью-Йорке на основании американского федерального закона о коррупции за рубежом и провёл в американской тюрьме больше двух лет, описывает реальные события. В заключении бывший топ-менеджер вёл ежедневные подробные записи, которых к окончанию его злоключений накопилось несколько тысяч страниц.

Менеджер считает, что цель его ареста состояла в том, чтобы заставить руководство компании Alstom сесть за стол переговоров с министерством юстиции США, признать вину и уплатить штраф. В конечном итоге ключевое предприятие в стратегическом секторе экономики Франции не только заплатило $772 млн в американский бюджет, но и уступило американскому концерну General Electric свои подразделения по производству оборудования для электростанций и энергосетей.

«Интерес к этой книге очевиден, — подчеркнул в беседе с ТАСС торговый представитель Михаил Макаров. — Это свидетельство из первых рук о рисках для иностранных бизнесменов, включая российских, связанных с экстерриториальностью американского права».

Макаров считает, что этот труд должен стать отправной точкой для работы над модернизацией российского законодательства с целью защиты отечественного бизнеса от возможных атак.

По информации торгпредства, 4 декабря автор бестселлера примет участие в ежегодной книжной ярмарке non/fiction в Гостином дворе.