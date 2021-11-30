Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Пригородные поезда Санкт-Петербурга приходят с задержкой до одного часа из-за остановки грузового поезда на перегоне Токсово — Пери в Ленинградской области. Об этом 30 ноября предупреждает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

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Утром 30 ноября по техническим причинам на перегоне Токсово — Пери был остановлен грузовой поезд. В связи с этим были пригородные поезда, проходящие через данный участок приходят с задержкой.

Так, поезда №6502, №6504, №6506 сообщением Сосново — Санкт-Петербург, №6508 Кузнечное — Санкт-Петербург, №6501 Санкт-Петербург — Васкелово прибыли на станции назначении с опозданием от 15 до 45 минут.

Поезда №6510 Васкелово — Санкт-Петербург, №6512 Приозерск — Санкт-Петербург, №6501, №6515 Санкт-Петербург — Васкелово, №6505 Санкт-Петербург — Сосново следуют с опозданием от 10 минут до одного часа.

«Специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени опоздания поездов», — говорится в сообщении.