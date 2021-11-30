Москва, 30 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В столичном районе Восточное Измайлово работавшие магазины заменит шахматный клуб, сообщает 30 ноября сайт мэра и правительства столицы.

Devanath Шахматная партия

Городская госинспекция по недвижимости выявила нецелевое использование здания, расположенного по адресу: 16-я Парковая улица, дом 21а. Двухэтажный объект площадью 911 метров находится в собственности физического лица. При этом по договору аренды на участке земли должен быть размещён досуговый центр, а в реальности работали магазины. Кроме того, были незаконно увеличены площади здания.

«Здание без соответствующего разрешения, с нарушением целевого назначения земельного участка и вида его разрешенного использования квалифицируется как самовольная постройка», — пояснил глава инспекции Владислав Овчинский.

Он рассказал, что зданию уже возвращён первоначальный вид, а коммерческая деятельность прекращена. Вместо магазинов планируется открытие шахматного клуба.