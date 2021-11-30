Тбилиси, 30 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили, пока был президентом Грузии, тратил бюджетные деньги на личные нужды, в том числе приобрёл картину, нарисованную грудью. Об этом в эфире телекомпании «Имеди» сообщил прокурор Амиран Гулуашвили.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

«Михаил Саакашвили купил одну из таких картин, опять же на средства Специальной службы государственной охраны. На этих документах стоит гриф секретности, хотя, сложно представить, в чём был секрет», — сказал прокурор.

По его словам, на картину было потрачено порядка $10 тыс. В деле Саакашвили о растрате много таких эпизодов.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. По одному из них политика обвиняют в растрате на $2,7 млн. По версии следствия, он, будучи президентом, тратил деньги из госбюджета на одежду и отдых. Второе дело связано с жёстким разгоном митинга оппозиции в ноябре 2007 года.