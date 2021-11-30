Нижний Тагил, Свердловская область, 30 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. На Среднем Урале проводят проверку по факту схода вагонов с рельсов. В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что пострадавших при происшествии нет. Ущерб окружающей среде не причинен. О количестве перевернувшихся вагонов не сообщается.

Уральская транспортная прокуратура Опрокинувшийся вагон

Инцидент произошел вечером 29 ноября на железнодорожном переезде подъездных путей необщего пользования в Нижнем Тагиле. Участок железной дороги принадлежит АО «Уралвагонзавод».

По факту ЧП проводится проверка. Транспортной прокуратуре предстоит установить причины схода вагонов. Кроме того, сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц предприятия.