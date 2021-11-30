Уфа, , 09:51 — REGNUM Около 20 тысяч компьютеров намерены поставить в медицинские организации Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Отделение пренатальной диагностики КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр ДАР» КГБУЗ «Медицинский центр – управляющая компания Алтайского медицинского кластера»

Сообщается, что в 2019—2020 годах в медорганизации республики в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было поставлено 13 786 автоматизированных рабочих мест. Кроме этого, медицинские организации региона намерены оснастить еще 2653 автоматизированными рабочими местами.

«В медицинские организации планируется поставка порядка 20 тысяч автоматизированных рабочих мест, что позволит подключить к системе значительное количество новых пользователей и оптимизировать процесс работы медицинского персонала в республике», — приводит пресс-служба слова заместителя министра здравоохранения региона Динары Еникеевой.

Сообщается, что оснащение компьютерной техникой расширяет возможности по организации автоматизированной диспетчеризации санитарного транспорта, телемедицинских консультаций, а также формированию и передаче результатов диагностических и лабораторных исследований в электронном виде.