Ульяновск, 30 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области правоохранители просят жителей помочь в установлении личности убитого десять лет назад мужчины. Его тело было расчленено, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Расчленённое тело было обнаружено 9 апреля 2012 года на мусорном полигоне недалеко от города Инза. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.

В ведомстве со ссылкой на свидетелей отмечают, что потерпевший в конце октября — начале ноября 2011 года ехал на электричке из Сызрани в Нижний Новгород для встречи с дочерью, с которой он долгое время не виделся из-за конфликта.

«Его имя Азат либо Рахим, вдовец», — говорят в следственном управлении.

Личность мужчины до сих пор не установлена, поэтому ведомство сделало реконструкцию лица (фоторобот) по черепу и просит жителей о помощи. На вид погибшему 50 — 55 лет, у него были длинные усы и татуировки, в том числе «SOS».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении двух мужчин, осуждённых за убийство в 2016 году двух братьев. Следствие установило, что убитые были бизнес-конкурентами.

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