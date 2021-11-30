Киев, , 09:48 — REGNUM По состоянию на 1 ноября задолженность по выплате заработной платы на Украине составила свыше 4 млрд гривен (примерно $150 млн). Это 30 ноября следует из обнародованных украинской Государственной службой статистики (Госстат) данных.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на Украине по состоянию на 1 ноября составила более 4 007 млн гривен, что на 0,1% больше, чем на 1 октября, и на 50% больше, чем в начале текущего года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным украинского Госстата, по состоянию на 1 декабря 76,50% из этой суммы приходилось на промышленность страны. В то же время отмечается, что свыше половины суммы долга по зарплате в стране приходится на Донецкую (25,1%), Харьковскую (13,2%) и Днепропетровскую (11,9%) области, а также на Киев (13,6%).

Кроме того, добавляется, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций на Украине в октябре составила немногим более 14 тыс. гривен (около $520). При этом уточняется, что размер средней зарплаты в стране вырос с 2020 года на 15,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшую рабочую неделю с 22 по 26 ноября Национальным банком Украины (НБУ) были проданы для поддержки гривны рекордные $630 млн.