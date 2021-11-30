Киев, 30 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. По состоянию на 1 ноября задолженность по выплате заработной платы на Украине составила свыше 4 млрд гривен (примерно $150 млн). Это 30 ноября следует из обнародованных украинской Государственной службой статистики (Госстат) данных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на Украине по состоянию на 1 ноября составила более 4 007 млн гривен, что на 0,1% больше, чем на 1 октября, и на 50% больше, чем в начале текущего года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным украинского Госстата, по состоянию на 1 декабря 76,50% из этой суммы приходилось на промышленность страны. В то же время отмечается, что свыше половины суммы долга по зарплате в стране приходится на Донецкую (25,1%), Харьковскую (13,2%) и Днепропетровскую (11,9%) области, а также на Киев (13,6%).

Кроме того, добавляется, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций на Украине в октябре составила немногим более 14 тыс. гривен (около $520). При этом уточняется, что размер средней зарплаты в стране вырос с 2020 года на 15,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшую рабочую неделю с 22 по 26 ноября Национальным банком Украины (НБУ) были проданы для поддержки гривны рекордные $630 млн.