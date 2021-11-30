Ярославль, 30 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков призвал коммунальные службы быть готовыми к гололёду вечером 30 ноября. Об этом он заявил на еженедельном общегородском совещании в мэрии.

Yarnews.net Гололед в Ярославле

«Сегодня у нас шикарная погода. У природы нет плохой погоды, как говорится. Вначале ливень, а потом, вечером, температурный режим установится ниже нуля градусов. Соответственно, понимаем, что по всему городу может и скорее всего появится ледяной покров. Сейчас необходимо, чтобы все службы были подготовлены, чтобы песко-соляная смесь, реагенты, всё было везде заряжено не только в нашем муниципальном предприятии, а у всех компаний, которые мы заслушали. Чтобы в вечернее время, в ночное всё успеть обработать», — заявил чиновник.

Волков отметил, что уборка должна быть качественной, и жители должны это видеть.