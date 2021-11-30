Пермь, , 09:47 — REGNUM В Перми четыре школы стали участниками пилотного проекта. Ученики смогут оценить качество школьного питания посредством QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Школьная столовая Пресс-служба администрации Оренбурга

Опрос школьников начинается с 30 ноября и продлится в течение недели. В школьных столовых размещены QR-коды. Наведя камеру смартфона на QR-код и перейдя по ссылке, дети смогут поставить оценку по пятибалльной шкале — качеству блюд, их подаче и разнообразию меню, а также указать понравившееся блюдо и наоборот.

В минобре региона отметили, что школы — участники проекта отобраны на основании отзывов родителей. «Для пилотного проекта мы отобрали две школы с положительными отзывами и две, к организации питания в которых есть замечания», — сказала глава ведомства Раиса Кассина.

По итогам опроса в школах № 25, № 42, № 127 и лицее № 10 будут сформированы рекомендации для улучшения питания в школах и организованы выездные проверки. В случае успешной реализации пилотного проекта опыт могут растиражировать на весь Пермский край.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Березники Прикамья реализуют еще один пилотный проект по организации школьного питания. Он преследует цель повысить качество блюд в пределах заявленной законом стоимости

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