Ижевск, 30 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить обо всех доводах, изложенных в сообщениях СМИ, которые обратились с просьбой остановить деятельность преступных группировок в республике. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Накануне в ряде СМИ появились сообщения о направлении запросов в адрес Бастрыкина. По данным средств массовой информации, в запросах говорится как о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, так и о преступлениях в финансовой сфере. Указано, что ряд отдельных фактов остаются предметом расследования уголовных дел, однако системная работа по пресечению деятельности преступных группировок не ведётся.

Также Быстрыкин поручил главе регионального СУ СКР доложить о ходе расследования уголовных дел, связанных с описываемыми событиями.

ИА REGNUM напоминает, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетняя жительница Ижевска попала в сексуальное рабство к представителям одной из группировок. Кроме того, сообщалось о возможных налоговых преступлениях.