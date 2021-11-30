Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM С вечера понедельника, 29 ноября, до утра вторника, 30 ноября, в Петербурге выпало уже 6 сантиметров снега, который продолжает идти. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Снегоуборочная техника на улице Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Напомним, снегопады и ветер в Петербург принёс циклон «Бенедикт». За 12 часов в регионе выпала почти треть месячной нормы осадков для ноября.

По данным властей, минувшей ночью на улицах работали 1000 единиц техники и 490 дворников. За последние сутки с дорог собрано и вывезено более 7,7 тыс. кубометров снега, который вывезен на пункты приема и утилизации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В последний день календарной осени на уборку дорог и тротуаров вышли 1037 единиц техники и 1180 работников ручного труда. Еще 242 машины и 838 специалистов работают в парках и других зелёных зонах Петербурга.

Комитет по благоустройству для облегчения уборки просит автовладельцев строго выполнять правила парковки под знаками «Остановка запрещена» с информационной табличкой «Время действия».

Напомним, в Петербурге утром 30 ноября зафиксированы максимальные дорожные пробки в 10 баллов.

Читайте ранее в этом сюжете: Утро в Петербурге из-за снегопада началось с десятибалльных пробок