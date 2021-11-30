Кабул, , 09:43 — REGNUM Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупреждает об ухудшении гуманитарной ситуации в Афганистане. Офис управления сообщил в Твиттере, что каждая четвертая беременная женщина в Афганистане и каждый второй ребенок страдают от недоедания.

Также, организация предупредила о крупнейшем гуманитарном кризисе в Афганистане, заявив, что каждый второй житель страны нуждается в гуманитарной помощи, чтобы выжить, пишет «8 Собх».

Эти предупреждения о недоедании среди беременных женщин и детей в Афганистане прозвучали в то время, когда после недавних политических и экономических событий народ страны в течение трех месяцев борется с голодом, который ставит под угрозу их жизнь.