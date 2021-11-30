Джакарта, 30 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Министр религии Индонезии Якут Чолил Кумас заявил, что по крайней мере 18 752 индонезийских паломника готовы совершить умру, малое паломничество в Мекку, в декабре, сообщает CNN Indonesia.

Region-tyumen.ru Мекка

«Паломники, отъезд которых задерживается, должны быть отправлены на ранних этапах открытия умры в декабре», — заявил министр религии Индонезии.

Саудовская Аравия с 1 декабря 2021 года разрешит принимать рейсы из Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям ИндонезииЛухут Бинсар Панджаитанпризвал жителей не паниковать из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».