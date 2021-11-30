Варшава, 30 ноября 2021, 09:42 — REGNUM В Варшаве будет создан новый научно-исследовательский институт (НИИ), работа которого будет направлена на подсчет военных потерь Польши. Об этом 30 ноября сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на странице в соцсети Facebook.
Политик сообщил, что новое учреждение будет называться Институтом имени Яна Карского.
«Институт Яна Карского будет должен, наконец, представить общественности на Западе научно доказанный масштаб того, что произошло с нашей страной и какими были материальные последствия для Польши Второй мировой войны», — говорится в сообщении Моравецкого.