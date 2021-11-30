Варшава, , 09:42 — REGNUM В Варшаве будет создан новый научно-исследовательский институт (НИИ), работа которого будет направлена на подсчет военных потерь Польши. Об этом 30 ноября сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на странице в соцсети Facebook.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

Политик сообщил, что новое учреждение будет называться Институтом имени Яна Карского.

«Институт Яна Карского будет должен, наконец, представить общественности на Западе научно доказанный масштаб того, что произошло с нашей страной и какими были материальные последствия для Польши Второй мировой войны», — говорится в сообщении Моравецкого.