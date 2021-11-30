Симферополь, , 09:41 — REGNUM Движение судов через Керченский пролив восстановлено по данным на утро 30 ноября в связи со стабилизацией погодных условий.

Керченский пролив © ИА REGNUM

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«Возобновилось судоходство сегодня утром. Волна снизилась, ветер нормальный — 11 метров в секунду», — цитирует ТАСС пресс-службу Росморречфлота.

По данным ведомства, в очереди на проход скопилось более 150 судов.

Как сообщало ИА REGNUM, к ночи 29−30 ноября на очереди для прохождения Керченского пролива скопились около 200 судов, причиной приостановки судоходства стал сильный шторм.

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