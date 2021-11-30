Иркутск, , 09:39 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило 30 октября о вынесении судебного приговора местному жителю, убившему двух женщин.

В Приангарье мужчина осужден на 20 лет за убийство двух женщин СКР

По данным следствия, 9 марта 2020 года 52-летняя женщина возвращалась домой. Мужчина, проезжая мимо, предложил подвезти. В машине он стал оказывать знаки внимания, предложил вступить с ним в половую связь, на что получил отказ. С целью сломить волю к сопротивлению, он нанес пассажирке удар по голове, от чего та потеряла сознание. В безлюдном месте он попытался изнасиловать женщину, после чего убил, сокрыв тело возле реки. Выйти на след преступника удалось через неделю.

Следователям СК помогла видеозапись с камеры наблюдения, на которой был запечатлен автомобиль подозреваемого. На следствии он сообщил о причастности к убийству еще одной женщины, которая числилась без вести пропавшей с ноября 2019 года. Он нанес ей ножевое ранение, а затем расчленил. Останки выбросил в реку, а следы крови в автомобиле и гараже замыл химическими средствами.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года обвинение было предъявлено 49-летнему жителю Слюдянки. Как выяснили иркутские правоохранители, он убил свою сожительницу и на протяжении пяти месяцев хранил её тело в кладовке, расположенной на территории участка.

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