Варшава, 30 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. 29 ноября состоялась встреча президентов стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Словакии и Чехии). После мероприятия польский лидер Анджей Дуда провел пресс-конференцию, на которой заявил, что «Вышеградская группа готова прийти на помощь Польше на границе с Белоруссией». Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

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«Выполняя свои европейские обязательства, которые есть у каждого члена Европейского союза, мы, страны Вышеградской группы, также защищаем границы Североатлантического альянса. Так мы относимся к нашим обязательствам. Я рад, что и наши союзники, наши ближайшие сотрудники, которыми являются страны Вышеградской группы, вместе с нами в этой ситуации не только делают совместные заявления, но и заявляют о поддержке в случае необходимости. Они заявляют о готовности выслать правоохранителей или оказать поддержку в рамках Североатлантического альянса», — сказал польский лидер.

Помимо темы миграционного кризиса на польско-белорусской границе, политики также обсудили украинско-российский конфликт, а также сотрудничество в рамках ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.