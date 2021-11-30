Вашингтон, 30 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В результате появления штамма коронавируса «Омикрон» эффективность существующих вакцин от нового заболевания значительно снизится. Такое мнение 30 ноября высказал главный исполнительный директор американской компании Moderna Стефан Бансель в интервью газете Financial Times.

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По словам Банселя, имеющиеся на сегодняшний день вакцины от COVID-19 будут иметь гораздо более низкую эффективность против разновидности «Омикрон», чем против более ранних штаммов SARS-CoV-2.

Также главный исполнительный директор Moderna отметил, что, как он считает, до того момента, пока компании будут способны производить в больших масштабах препараты против новых штаммов коронавируса, пройдут месяцы.

«Не существует такой реальности, я думаю, где (эффективность) была бы на таком же уровне … как было со штаммом «дельта» … Я думаю, будет значительное падение (эффективности). Я просто не знаю, насколько (сильным оно будет), потому что нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал … считают, что «хорошо не будет», — сказал Бансель.

Кроме того, он пояснил, что наличие большого количества мутаций в шиповидном белке штамма коронавируса «Омикрон», а также его быстрое распространение на территории ЮАР свидетельствуют о том, что имеющиеся в настоящее время вакцины от нового заболевания, возможно, необходимо будет в следующем году изменить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что правительствам стран необходимо задействовать «системы раннего предупреждения» о появлении коронавируса со штаммом «Омикрон».