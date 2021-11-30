Москва, , 09:35 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал важные законы ноября и отметил активных депутатов.

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Наиболее важным законом ноября Володин считает федеральный бюджет на 2022−2024 годы.

«Бюджетом финансово обеспечивается выполнение социальных обязательств государства», — цитирует спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента.

Он также напомнил, что документом предусмотрены средства для реализации поправок главы государства об индексации выше инфляции МРОТ и прожиточного минимума.

«Важно, что бюджет на 2022 год сформирован с профицитом. Это позволит направить дополнительные средства на борьбу с бедностью, создание целостной системы поддержки семей с детьми, повышение уровня жизни людей в регионах, обеспечение доступного и качественного образования и здравоохранения, развитие инфраструктуры», — добавил он.

Володин выделил работу комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В зале заседаний самыми активными были депутаты Михаил Тарасенко («Единая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Валерий Гартунг (СРЗП) и Александр Демин («Новые люди»).

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