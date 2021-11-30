Уфа, 30 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Воскресенский собор намерены достроить в Уфе. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм

Сообщается, что в Уфе идет активная работа по формированию нового городского облика. В рамках этой работы городские власти намерены благоустроить несколько городских пространств, в том числе территорию микрорайона «Глумилино», в которую входят объект незавершенного строительства (ранее здесь планировали возвести торговый центр), недостроенное здание бассейна и Воскресенский собор.

Ранее заместитель главы администрации города Кирилл Чистяков встретился с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном.

В ходе этой встречи были рассмотрены вопросы возобновления строительства храма.

«Текущий вид незавершенных строительством объектов требует пристального внимания, мы предполагаем вовлечь вышеперечисленные объекты в наш план работ, в первую очередь, займемся территорией храма, у которого достаточно высокая степень готовности. В будущем году постепенно начнем реализацию этих мероприятий. Что делать с недостроенным торговым центром — тоже будем думать», — приводит пресс-служба слова Чистякова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2024 году город Уфа будет отмечать 450-летие со дня своего основания.