Симферополь, , 09:33 — REGNUM Чуть более 12 тыс. человек остаются без электроснабжения из-за непогоды в Республике Крым на утро 30 ноября, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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В общей сложности, по уточненным данным, из-за урагана без света остались 22 353 абонента, или 44 706 человек в семи муниципальных образованиях. В зону отключения попали 6628 домов в 15 населенных пунктах, а также 16 школ, 13 детских садиков, 15 фельдшерско-акушерских пунктов и восемь котельных.

На утро 30 ноября без электроснабжения оставались 6504 абонентов (или 12 108 человек), работа аварийных бригад продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−30 ноября на Крым обрушился мощный циклон. От падения деревьев пострадали пять человек, затонуло одно судно, ещё пять получили повреждение. К утру 30 ноября ситуация с непогодой стабилизировалась.