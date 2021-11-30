Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Протестующие возле Заксобрания Свердловской области против системы QR-кодов отказались сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус, чтобы пройти в здание парламента. Об этом они заявили 30 ноября на очередной акции протеста.

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В разговоре с одним из депутатов они пожаловались на то, что для прохода в Заксобрание нужно сдать такой тест. Но это стоит денег. Депутат уточнил, сколько человек делегируют в парламент, и предложил оплатить их тесты. Но граждане отказались.

«Мы — здоровые люди», — заявили они.

Как сообщало ИА REGNUM, пикет проводится 30 ноября. На месте его проведения находятся порядка 40 человек, в том числе множество представителей СМИ.