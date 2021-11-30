Биробиджан, 30 ноября 2021, 09:40 — REGNUM Инициативу Заксобрания Еврейской автономии о запрете сбыта насвая детям поддержали депутаты парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Они подготовили обращение к председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину с просьбой усовершенствовать законодательство по этому вопросу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе организации.
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Пока ситуация такова, что сложно привлечь к ответственности тех, кто сбывает подросткам насвай, потому что этот продукт не имеет признаков табачного изделия. За насваем предлагается закрепить статус никотиносодержащего продукта и установить ответственность за его продажу и сбыт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роман Бойко высказывал мнение, что ситуацию с распространением насвая возможно изменить только совместными усилиями. В связи с этим депутаты ЕАО обратились в ассоциацию"Дальний Восток и Забайкалье» с целью инициировать создание законодательной базы для наказания тех, кто продаёт детям насвай.