Биробиджан, , 09:40 — REGNUM Инициативу Заксобрания Еврейской автономии о запрете сбыта насвая детям поддержали депутаты парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Они подготовили обращение к председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину с просьбой усовершенствовать законодательство по этому вопросу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе организации.

Табак H. Zell

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Пока ситуация такова, что сложно привлечь к ответственности тех, кто сбывает подросткам насвай, потому что этот продукт не имеет признаков табачного изделия. За насваем предлагается закрепить статус никотиносодержащего продукта и установить ответственность за его продажу и сбыт.

«В связи с тем, что ответственность именно за сбыт насвая законодательством не предусмотрена, происходит его распространение среди несовершеннолетних», — отметил председатель Заксобрания ЕАО Роман Бойко.

«Проблема актуальна и требует дополнительного законодательного регулирования на федеральном уровне. Насвай сегодня, по оценкам наших медиков, однозначно при его регулярном употреблении влияет на состояние здоровья и психики, в первую очередь подрастающего поколения. И то, что сегодня законодательством установлена ответственность только за его оптовую и розничную продажу, то есть фактически за легальный оборот, конечно, позволяет торговцам повсеместно продавать насвай на рынках, в других местах и ответственности за это нет, если там не реализуются параллельно сильнодействующие наркотические вещества. Поэтому предлагаю поддержать инициативу коллег из Еврейской автономной области», — сказал председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роман Бойко высказывал мнение, что ситуацию с распространением насвая возможно изменить только совместными усилиями. В связи с этим депутаты ЕАО обратились в ассоциацию"Дальний Восток и Забайкалье» с целью инициировать создание законодательной базы для наказания тех, кто продаёт детям насвай.