Магас, , 09:27 — REGNUM В Ингушетии начал свою работу VII кинофестиваль «Золотая Башня». Ставший уже традиционным кинофорум собрал в 2021 году кинематографистов из 30 регионов. Участниками фестиваля стали представители России, Азербайджана, Кыргызстана, Украины, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Мексики, сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства республики.

Ингушетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Они представили на суд зрителей и жюри более 50 художественных и документальных фильмов. Победителям традиционно вручат золотые статуэтки-копии средневековой ингушской башни и памятные подарки. Всего будут определены призеры в 16 номинациях.

Из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, принятых в Ингушетии, фестиваль пройдет не так масштабно, как в прежние годы. Тем не менее на его открытии присутствовали представители органов власти, организаторы мероприятия и сами участники. Для них выступили известные деятели искусств Ингушетии, в том числе Алаудин Эсмурзиев, Лема Нальгиева, хор кадетов «Г1алг1айче» и государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас».

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