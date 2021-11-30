Кабул, , 09:27 — REGNUM Всемирный банк завершает работу над предложением о выделении 500 миллионов долларов помощи Афганистану, заблокированной ранее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Однако источники подчеркивают, что эта сумма предназначена только для гуманитарной помощи народу Афганистана, пишет «8 Собх».

Агентство Reuters сообщило, что члены правления Всемирного банка должны провести неформальную встречу во вторник, 30 ноября.

Цель этой встречи — обсудить предложение, выдвинутое в последние недели, с официальными лицами США и ООН.

Предложение представляет собой выделение средств из Фонда реконструкции Афганистана (ARTF) на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Reuters процитировало экспертов по экономике, которые заявили, что эта помощь окажет эффективное воздействие на решение текущих проблем Афганистана.

Однако в отчете говорится, что вопрос о том, как будет передана помощь Афганистану, еще не решен, так как существуют опасения, что соответствующие финансовые институты могут подпасть под санкции США.

Источники сообщили Reuters, что деньги будут использованы для удовлетворения неотложных потребностей здравоохранения в Афганистане, где от коронавируса вакцинировано менее 7% населения.

С другой стороны, информированный источник отмечает, что Всемирный банк не будет контролировать перевод этой суммы в Афганистан. Источник назвал санкции США основным препятствием для передачи помощи Афганистану.

«Хотя министерство финансов США разослало приветственные письма, заверив банки в том, что оно может обрабатывать гуманитарные транзакции, обеспокоенность по поводу санкций по-прежнему препятствует провозу даже предметной помощи, включая продукты питания и медикаменты», — сказал источник.

Также отмечается, что жесткие санкции и недостаточная забота о служащих государственного сектора «создают больше условий для бегства, разочарований и экстремизма». С другой стороны, информированные источники заявили, что Всемирный банк пытается предоставить определенные возможности талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Первоначальная работа была проделана по возможному обмену долларов США для афганцев в целях доставки средств в Афганистан», — цитирует слова источника Reuters.

Однако другой источник подчеркнул, что эти планы предполагаются к осуществлению и еще не реализованы.

«Два источника сообщили, что согласно этому подходу средства ARTF переводятся на международные счета афганских частных организаций, которые платят со своих банковских счетов в Афганистане гуманитарным организациям в стране», — говорится в сообщении.

Таким образом, Всемирный банк открывает пути для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), избегая конфликта с санкциями США и ООН, сообщает Reuters.

В ведомстве, однако, пояснили, что план этот сложен и еще не апробировался, и что на его реализацию может уйти некоторое время.

Стоит отметить, что до сих пор возглавляемое «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство не выплатило зарплату учителям и государственным служащим. Подобные действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут ускорить крах систем государственного образования, здравоохранения и социальных услуг Афганистана.

В сообщении также высказывается предупреждение о том, что работники, которым не платили в последние месяцы, могут уволиться с работы и присоединиться к массовой миграции из страны.

В ООН от комментариев отказались.

Всемирный банк приостановил платежи после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль, и в то же время Соединенные Штаты приостановили свою помощь Афганистану и заморозили валютные резервы Центрального банка Афганистана.